Montenegro: al via le elezioni parlamentari, in corsa 15 fra partiti politici e coalizioni (5)

- L'attuale primo ministro Dritan Abazovic e il suo movimento civico Ura che sono in un'alleanza centrista e filo europeista con i Democratici (Ds) di Aleksa Becic, dovrebbero ottenere invece tra il 10 e il 15 per cento dei voti. Alla vigilia delle elezioni, il Fronte democratico (Df), il principale blocco filo-serbo, ha cessato di esistere come coalizione di partiti politici, perché il "Movimento per il cambiamento" (Pzp) di Nebojsa Medojevic ha lasciato la coalizione. Gli altri membri, la Nuova democrazia serba di Andrija Mandic e il Partito di Milan Knezevic, i quali sostengono l'annullamento del riconoscimento del Kosovo, il ritiro del Paese dalla Nato e la revoca delle sanzioni contro la Russia, si presentano insieme e si prevede che otterranno tra il 10 e il 15 per cento di consensi. Anche il Movimento per il cambiamento dovrebbe superare la soglia di sbarramento del 3 per cento. Per quanto riguarda i partiti di minoranza, si prevede che i due partiti albanesi otterranno un mandato ciascuno, il partito dei bosniaci due e che l'Iniziativa civica croata, l'unico partito croato in Montenegro che partecipa alle elezioni non supererà la soglia. Le elezioni saranno monitorate da una delegazione del Parlamento europeo e da osservatori dell'Osce. (Seb)