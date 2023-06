Kosovo-Serbia: Lajcak ed Escobar, speravamo in "esito migliore" missione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, speravano in "un esito migliore" della missione diplomatica della scorsa settimana in Kosovo e in Serbia. Lo ha reso noto lo stesso Lajcak attraverso un comunicato pubblicato su Facebook. Il rappresentante speciale dell’Ue ha sottolineato che sia l'Unione europea che gli Stati Uniti chiedono "un'immediata riduzione dell'escalation, elezioni anticipate nei comuni del nord del Kosovo con la partecipazione della comunità serba e un ritorno al dialogo sulla normalizzazione tra Pristina e Belgrado". Lajcak ha spiegato di essere tornato a Bruxelles per informare l'Ue e gli Stati membri sui risultati dei colloqui e sui prossimi passi da compiere. "Continuiamo i nostri sforzi per arrivare a una soluzione politica sostenibile", ha sottolineato il rappresentante speciale dell’Ue.(Alt)