Siria: militare russo ucciso e diversi altri feriti in un bombardamento dell'artiglieria turca (2)

- Il ministero della Difesa turco ha dichiarato quest’oggi che almeno 12 presunti membri della principale milizia curda siriana, conosciuta come Unità di protezione del popolo (Ypg), sono stati uccisi in risposta a un attacco di mortaio. Secondo il ministero, i militanti curdi avrebbero colpito la base di Jibreen nel nord della Siria e la regione di Oncupinar nel sud della Turchia. Né la base né i soldati turchi hanno riportato danni. Questi sviluppi evidenziano il livello di tensione che permane nell’area e il rischio costante di escalation del conflitto tra le forze turche e i combattenti curdi. La situazione rimane fluida e l'area resta una delle zone più critiche del conflitto in corso in Siria. (Lib)