Usa: ex governatore New Jersey Christie contro Trump, "condotta pessima"

- L'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha recentemente annunciato la propria candidatura alla primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024, ha rivolto un duro attacco all'ex presidente Donald Trump durante un evento organizzato dall'emittente televisiva "Cnn". Commentando l'incriminazione dell'ex presidente per i documenti presidenziali custoditi nella sua residenza di Mar-a-Lago, Christie ha dichiarato che gli atti d'accusa delineano una "condotta pessima" da parte di Trump, e si è detto sicuro che quanto sinora divulgato sia solo una parte delle informazioni compromettenti di cui i procuratori dispongono. "E' un atto di incriminazione molto dettagliato e ricco di elementi indiziali. Quel che posso dirvi per ceto di questa incriminazione è che contiene probabilmente circa un terzo delle prove di cui (i procuratori) dispongono realmente. (...) Quando sei un procuratore, non mostri mai tutte le tue carte prima del processo", ha dichiarato l'ex governatore. Christie, già noto per le sue posizioni critiche nei confronti di Trump, ha dichiarato che l'ex presidente "non ha vinto nulla dal 2016", e che se tornasse alla Casa Bianca, coi suoi problemi giudiziari "si interesserebbe al Paese ancor meno della volta scorsa". (Was)