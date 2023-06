Giappone: governo punta a esentare 25 ambiti tecnologici da obblighi di divulgazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende esentare dagli obblighi legali di divulgazione i brevetti tecnologici in 25 settori chiave, inclusi quelli relativi al volo ipersonico e alla tecnologia stealth per l'aviazione, al fine di rafforzare la sicurezza economica del Paese. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui la questione è oggetto di una bozza discussa durante un incontro dell'esecutivo, durante il quale sono state identificate anche tipologie di progetti infrastrutturali da sottoporre a tutela da attacchi informatici in 14 settori, tra cui la generazione e distribuzione di energia. Il governo intende attuare le nuove misure a partire dalla primavera del 2024. (segue) (Git)