Berlusconi: dal rapporto con Gheddafi all'invasione dell'Iraq, il rapporto del Cavaliere con il Medio Oriente

21 luglio 2021

- Dal rapporto con l'ex colonnello libico Muammar Gheddafi al sostegno all'invasione dell'Iraq nel 2003 fino alla proposta di far entrare Israele nell'Unione europea. Il portale web "Middle East Eye" traccia un profilo di Silvio Berlusconi "d'Arabia", ovvero dei rapporti tra il Cavaliere e l'area del Grande Medio Oriente. In Libia, ad esempio, l'ex presidente del Consiglio italiano, deceduto oggi all'età di 86 anni, è ricordato per le scuse ufficiali "per le profonde ferite subite durante la colonizzazione italiana dal 1911 al 1943". In occasione di una visita di Berlusconi in Libia nel 2008, come ricorda il sito web "Fawasel Media", l'Italia e il Paese nordafricano avevano firmato un "Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione" per migliorare i rapporti bilaterali tra Italia e Libia, che prevedeva l'esborso di 5 miliardi di dollari in compensi e investimenti in progetti infrastrutturali libici. Il patto è ancora oggi alla base della cooperazione tra Italia e Libia. (segue) (Res)