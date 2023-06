Berlusconi: dal rapporto con Gheddafi all'invasione dell'Iraq, il rapporto del Cavaliere con il Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Berlusconi e Gheddafi è stato ricco di momenti simbolici: dal bacio alla mano di Gheddafi durante un incontro al vertice della Lega Araba, alla visita del colonello a Roma con appuntata al petto la foto dell'eroe libico Omar al Mukhtar e 300 persone al seguito. Ma il rapporto tra i due leader ha prodotto anche risultati concreti, con l'inaugurazione del gasdotto Greenstream nel 2004: l'infrastruttura rimane ancora oggi il gasdotto sottomarino più lungo del Mediterraneo. Al culmine degli stretti legami tra i due leader, il governo libico possedeva azioni del mercato azionario italiano e diverse grandi società e possedeva parte della squadra di calcio della Juventus. Quei stretti legami si sono interrotti durante la rivolta libica del 2011 che ha rovesciato Gheddafi. Inizialmente, Berlusconi ha pensato di poter convincere il leader libico "ad andare in esilio" e negoziare "un'uscita di scena onorevole" dopo 42 anni di governo. "Sono rattristato per Gheddafi e mi dispiace", ha detto Berlusconi nel marzo 2011. Dopo che Gheddafi è stato catturato, ucciso e trascinato per le strade di Sirte, Berlusconi ha commentato con la frase latina: "Sic transit gloria mundi" (così passa la gloria del mondo). (segue) (Res)