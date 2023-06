Berlusconi: dal rapporto con Gheddafi all'invasione dell'Iraq, il rapporto del Cavaliere con il Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi ha sostenuto l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003, nonostante all'epoca l'opinione pubblica in Italia fosse contraria: "Oggi l'Occidente è l'unica potenza militare, e all'interno dell'Occidente vi è l'incomparabile potenza degli Stati Uniti. Oggi chiediamo dunque se è possibile, guardando al futuro, intervenire nel mondo intero come esportatori di democrazia e di libertà". L'Italia non ha fornito truppe per l'invasione iniziale nel marzo 2003, ma ha inviato 3.000 soldati dopo la caduta di Baghdad settimane dopo. Nel 2005, tuttavia, Berlusconi ha affermato di aver tentato ripetutamente di convincere Bush a non invadere l'Iraq. "Io non sono mai stato convinto che la guerra fosse il sistema migliore per arrivare a rendere democratico un paese e a farlo uscire da una dittatura anche sanguinosa. (…) Ho tentato di trovare altre vie e altre soluzioni anche attraverso un'attività congiunta con il leader africano Gheddafi. Non ci siamo riusciti e c'è stata l'operazione militare. (…) Io ritenevo che si sarebbe dovuta evitare un'azione militare". "Middle East Eye" ricorda che Berlusconi ha suscitato le proteste dei Paesi a maggioranza musulmana per una controversa dichiarazione dopo gli attentati dell'11 settembre a New York: "Io credo che noi dobbiamo essere consapevoli della superiorità della nostra civiltà. Una civiltà che costituisce un sistema di valori e principi che ha dato luogo a un ampio benessere nelle popolazioni dei paesi che la praticano. Una civiltà che garantisce il rispetto dei diritti umani, religiosi e politici. Rispetto che certamente non esiste nei paesi islamici". (segue) (Res)