Berlusconi: dal rapporto con Gheddafi all'invasione dell'Iraq, il rapporto del Cavaliere con il Medio Oriente (4)

- Berlusconi è stato uno dei leader più filo-israeliani in Europa durante il suo mandato, arrivando persino a proporre l'adesione di Israele all'Ue. Negli anni '80, il governo italiano era stato relativamente filo-palestinese. L'ex presidente Sandro Pertini ha usato il suo discorso di fine anno nel 1982 per parlare della morte dei profughi palestinesi a Sabra e Shatila durante la guerra civile libanese, mentre l'ex primo ministro socialista Bettino Craxi ha difeso la lotta armata palestinese nel 1985. Berlusconi ha fermamente sostenuto Israele, descrivendolo come "non solo il più grande esempio di democrazia e libertà in Medio Oriente, ma l'unico esempio". Nel 2010 ha affermato di considerare Israele un Paese europeo e di "sognare" la sua adesione all'Ue. "Il mio sogno più grande è quello di includere Israele tra i paesi dell'Unione Europea". Egli si è opposto ai tentativi di "riconoscimento unilaterale della Palestina" a meno che un governo palestinese unificato non abbia denunciato il terrorismo e accettato il diritto di Israele di esistere. (Res)