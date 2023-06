Usa: Casa Bianca, segnalato a Cuba nostre preoccupazioni su spionaggio cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno segnalato la loro preoccupazione alle autorità di Cuba in merito alla struttura utilizzata sull’isola dalla Cina per condurre attività di spionaggio. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il rapporto con la Cina è teso in questo momento, ma il presidente è impegnato a mantenere aperti i canali di comunicazione”, ha detto, aggiungendo che le recenti notizie sulla base di spionaggio cinese a Cuba non avranno un impatto sulla visita del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Pechino, questa settimana. (Was)