Israele: bandiera del gruppo Wagner issata Tel Aviv, condanna dell'ambasciata ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bandiera del gruppo mercenario russo Wagner è stata issata oggi a Tel Aviv, in Israele, suscitando la condanna dell'ambasciata ucraina nello Stato ebraico. L’effige dell'organizzazione paramilitare russa guidata da Yevgeny Prigozhin è stata issata su una gru in un cantiere edile. Le autorità devono ancora identificare i responsabili. “Siamo profondamente scioccati nel vedere la bandiera dell'organizzazione terroristica russa issata a Tel Aviv", ha dichiarato l'ambasciata ucraina in Israele in una nota inviata all’emittente israeliana “i24News”. "E’ la stessa organizzazione i cui membri prendono prigionieri di guerra, uccidono e stuprano bambini e donne, e commettono crimini di guerra quotidianamente. Chiediamo alle autorità di rimuovere immediatamente la bandiera del gruppo terroristico Wagner dall'area di Tel Aviv", ha aggiunto. La compagnia Wagner è stata accusata di violazioni dei diritti umani in varie regioni in cui si presume abbia operazioni, tra cui l'Ucraina come parte dell'invasione russa, nonché nella Repubblica Centrafricana, Libia, Mali, Mozambico, Sudan, Siria e Venezuela. L'Unione Europea, la Francia e il Regno Unito stanno valutando la possibilità di considerare Wagner un'organizzazione terroristica. All'inizio di quest'anno, gli Stati Uniti hanno designato la forza paramilitare come "organizzazione criminale transnazionale" che commette "atrocità diffuse".(Res)