Difesa: giovedì incontro tra ministri Nato e industrie su aumento produzione munizioni per l’Ucraina

- I ministri della Difesa della Nato si incontreranno giovedì 15 giugno con rappresentanti di 25 importanti aziende occidentali del settore della difesa per discutere dell'aumento della produzione di munizioni. Lo riferisce “Euractive”, sottolineando che gli alleati occidentali dell'Ucraina stanno cercando modi per inviare l'equipaggiamento militare necessario, mentre le aziende della difesa richiedono garanzie di domanda a lungo termine per giustificare gli investimenti. La Nato ha valutato l'istituzione di un Piano d'azione per la produzione della difesa per identificare obiettivi di investimento. L'incontro sarà presieduto dal Nato Industrial Advisory Group e parteciperanno rappresentanti di aziende che producono munizioni, sistemi missilistici e droni. L'impegno dell'industria della difesa della Nato si inserisce nel contesto degli sforzi per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Dagli Stati Uniti dovrebbero essere presenti Raytheon Technologies e Lockheed Martin, che producono sistemi missilistici Javelin, Himars e Patriot inviati alle forze armate ucraine. La lista delle aziende invitate, secondo quanto appreso da “Euractive”, includerebbe anche produttori di droni come la turca Baykar, la portoghese Tekever, oltre alla britannica BBaeAE Systems, Romarm della Romania, la produttrice croata di carri armati Duro Daković Grupa, la società estone Milrem Robotics e la belga Thales. (Res)