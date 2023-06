Usa: documenti Mar-a-lago, Trump arrivato a Miami per udienza di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Miami, in Florida, dove domani dovrà comparire in tribunale dopo essere stato incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’ex presidente incontrerà oggi il suo staff legale. Trump, accusato di violazioni dell’Espionage Act, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia, ha fatto sapere nei giorni scorsi di voler continuare la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024. (Was)