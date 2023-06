Usa: Casa Bianca, Cina cerca di rafforzare la raccolta di informazioni di intelligence nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta cercando di rafforzare la sua abilità a raccogliere informazioni di intelligence a Cuba e nel resto dell’emisfero occidentale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando per rimuovere le nostre eventuali vulnerabilità, e siamo fiduciosi in merito alla nostra capacità di difendere il Paese”, ha detto. (Was)