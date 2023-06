Emirati-India: superati i 50 miliardi di dollari di scambi commerciali non petroliferi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Zeyoudi ha sottolineato i progressi delle relazioni bilaterali nell'ultimo anno: "Dall'entrata in vigore del Comprehensive Economic Partnership Agreement tra gli Emirati Arabi Uniti e l'India, abbiamo assistito a un vero slancio nel commercio bilaterale non petrolifero, che ci sta portando verso il nostro obiettivo di raggiungere 100 miliardi di dollari entro il 2030. Questo è sempre più di un semplice accordo commerciale_ i flussi di investimento crescenti, le joint venture e la penetrazione di mercato più profonda sottolineano il vero potenziale dell'accordo”. Entrato in vigore il primo maggio 2022, l’accordo India-Emirati ha eliminato o ridotto le tariffe su oltre l'80 per delle linee di prodotti, creato nuove piattaforme per la collaborazione delle Pmi e promosso flussi di investimento reciproco, in particolare in settori prioritari. (Res)