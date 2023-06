Usa: per agenzia federale la portavoce della Casa Bianca ha commesso violazioni della legge Hatch Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commesso ripetute violazioni della legge federale nota come Hatch Act, che impedisce ai dipendenti di organi esecutivi statunitensi di essere coinvolti in attività politiche o sfruttare la propria carica per influenzare la narrativa elettorale nel Paese. L’agenzia federale preposta al monitoraggio sul rispetto delle linee guida e delle norme comportamentali da parte dei dipendenti federali, denominata Office of Special Counsel, ha inviato lo scorso 7 giugno una lettera alla presidenza Usa, ottenuta dall’emittente “Nbc News”, in cui afferma che la portavoce ha violato la legge riferendosi ai candidati e agli esponenti del Partito repubblicano con l’acronimo “Maga”. La denominazione si riferisce alla frase “Make America great again”, resa popolare da Donald Trump durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, e agli esponenti conservatori del Partito repubblicano che sostengono l’ex presidente. La direttice dell’unità interna all’agenzia che si occupa del rispetto del Hatch Act, Ana Galindo-Marrone, ha affermato nella lettera che la portavoce della Casa Bianca ha “rilasciato tali dichiarazioni durante lo svolgimento del suo incarico, violando le norme che le impediscono di sfruttare la sua posizione esecutiva per interferire o influenzare la narrativa elettorale”. Nonostante ciò, viene precisato nel documento, l’agenzia ha deciso di non procedere nei confronti della Jean-Pierre, affermando che “all’epoca dei fatti, l’ufficio legale della Casa Bianca non ha ritenuto che ci fosse una violazione”. L’agenzia si è quindi limitata ad ammonire la portavoce di Biden. (Was)