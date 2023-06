Sudan: presidente keniota Ruto, bene creazione troika Igad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha accolto con favore la creazione della cosiddetta troika dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per il Sudan, approvata nel corso del vertice che si è svolto oggi a Gibuti. "Il Kenya si impegna a incontrare faccia a faccia i due generali sudanesi per trovare una soluzione duratura alla crisi", ha affermato Ruto in una nota. Nella nuova formazione - che comprende anche Etiopia e Somalia - il Kenya sarà ora presidente del cosiddetto Quartetto Igad per la risoluzione della crisi in Sudan. Anche il Sud Sudan ne fa già parte. (Res)