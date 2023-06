© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per il commercio (Ftc) ha inviato una richiesta di emergenza al tribunale per ottenere una ordinanza che blocchi l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, per 75 miliardi di dollari. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la commissione intende presentare la richiesta già oggi, e che l’ordinanza dovrà essere in ogni caso approvata dal giudice. (Was)