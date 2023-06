Emirati-India: superati i 50 miliardi di dollari di scambi commerciali non petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio bilaterale non petrolifero tra gli Emirati Arabi Uniti e l'India ha superato i 50 miliardi di dollari nel primo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato economico globale (Cepa), secondo quanto riferito dal sito web “Arabian Business”. Gli Emirati Arabi Uniti mirano a raggiungere uno scambio commerciale non petrolifero tra i due paesi di 100 miliardi di dollari entro il 2030. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro di Stato per il Commercio estero, ha tenuto un incontro bilaterale con Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell'industria dell'India, a Nuova Delhi, per celebrare il primo anno del Cepa tra le due nazioni e per esaminare i nuovi dati commerciali pubblicati- Le cifre iniziali del ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti indicano che da maggio 2022 ad aprile 2023, nei primi 12 mesi del Cepa, lo scambio bilaterale non petrolifero è aumentato del 5,8 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (segue) (Res)