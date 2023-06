Turchia: Erdogan rinnova la richiesta di riconoscimento internazionale per Cipro del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha rinnovato oggi la sua richiesta per il riconoscimento internazionale di Cipro del Nord. Il leader turco si è recato infatti nella piccola entità statale nel Mediterraneo come prima tappa all'estero dopo la rielezione. Erdogan ha incontrato il leader di Cipro del Nord, Ersin Tatar, il cui governo è riconosciuto solo da Ankara, due settimane dopo aver ottenuto un nuovo mandato presidenziale fino al 2028. "Se si vuole tornare al tavolo dei negoziati, il modo per farlo è attraverso il riconoscimento", ha dichiarato Erdogan.(Tua)