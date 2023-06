Berlusconi: Eliseo, figura chiave dell'Italia contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Con la morte dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, "scompare una figura chiave dell'Italia contemporanea, in prima linea della scena politica per molti anni, sin dalla sua prima elezione nel 1994 come deputato, fino all'incarico di senatore che ha occupato fino alla fine". È quanto si legge sul sito dell'Eliseo. "Fondatore del partito Forza Italia, fu tre volte capo del governo italiano, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006, e dal 2008 al 2011", ricorda la presidenza francese. "Legato alla Francia, dove studiò in gioventù, Silvio Berlusconi partecipò, insieme ai suoi omologhi francesi, a riaffermare i legami tra le nostre due nazioni-sorelle, avvalendosi del comune amore per il pensiero, lo sport, le arti, e per il cammino europeo nato da diversi secoli di storia condivisa", ricorda l'Eliseo. Il presidente Emmanuel Macron, "a nome del popolo francese, invia le sue più sentite condoglianze ai suoi familiari e al popolo italiano", si legge poi nel messaggio. (Frp)