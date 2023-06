Berlusconi: Diocesi, le esequie mercoledì 14 giugno alle ore 15, nel Duomo di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno mercoledì 14 giugno alle ore 15, nel Duomo di Milano, le esequie di Silvio Berlusconi, deceduto nella mattina di oggi. La celebrazione eucaristica con il rito delle esequie sarà presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano. Lo ufficializza la Diocesi di Milano in una nota in cui diffonde le modalità di accredito per seguire il funerale.(Com)