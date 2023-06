Berlusconi: Tajani, le sue idee restano, Forza Italia non scomparirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- È impossibile che Forza Italia scompaia dopo la morte di Silvio Berlusconi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti all’ambasciata d’Italia a Washington. “Berlusconi ha sempre guardato al futuro, e il nostro dovere è quello di portare avanti le sue idee, che non scompariranno insieme a lui: vogliamo costruire il futuro che lui ci ha indicato”, ha detto. Noi, ha aggiunto, non “ci fermeremo: onoreremo la sua memoria e continueremo a combattere per difendere la libertà”. (Was)