Berlusconi: Meloni, in politica internazionale miglior premier italiano

- La notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata "pesante, non me l'aspettavo. L'avevo sentito sabato pomeriggio" quando si è parlato "soprattutto di politica internazionale" rispetto alla quale è stato il "miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia avuto". Lo ha detto in un'intervista al Tg5, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Abbiamo parlato a lungo, era sicuramente affaticato, ma determinato come sempre", ha aggiunto. "Lo avevo trovato bene", ha concluso Meloni. (Rin)