Berlusconi: Meloni, avanti senza litigi in centrodestra? Glielo dobbiamo

21 luglio 2021

- "Glielo dobbiamo" a Silvio Berlusconi di non litigare nel centrodestra. Lo ha detto in un'intervista al Tg5, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Per noi oggi questa è una responsabilità in più. Non è facile, oltre ad essere il collante, era quello che tra noi aveva più esperienza", ha aggiunto. (Rin)