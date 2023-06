Tunisia: Fmi, interlocuzioni continuano, pronti a sostenere le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) rimane “un importante partner” della Tunisia. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce del Fondo, interpellato dopo che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è stato costretto a cancellare il colloquio con la direttrice Kristalina Georgieva, inizialmente previsto per oggi, dovendo rientrare in Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. “Le nostre interlocuzioni con Tunisi continuano, e il Fondo è pronto a sostenere il Paese nel suo percorso di riforma economica”, ha detto il portavoce. Durante la sua conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il capo della diplomazia italiana ha ribadito l’importanza del dossier tunisino per la politica estera italiana e la stabilità del Mediterraneo. “La stabilizzazione della Tunisia è cruciale per tutta la regione, ed è una delle priorità della nostra agenda”, ha detto Tajani durante la conferenza stampa. (Was)