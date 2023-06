Venezuela-Iran: presidente Raisi arrivato nel Paese, prevista firma accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ibrahim Raisi, è arrivato all'aeroporto internazionale "Simon Bolivar" di Maiquetia, in Venezuela, dove è stato ricevuto dal cancelliere del governo, Yvan Gil. Raisi, che firmerà anche diversi strumenti di cooperazione, guida una delegazione composta tra gli altri dai ministri degli Esteri, del Petrolio, della Difesa e della Sanità. Il titolare della diplomazia iraniana Hosein Amir Abdolahian, ha definito l'iniziativa "un chiaro progresso nella direzione di stabilizzare e rafforzare la cooperazione" tra Teheran e la regione. Le "sanzioni unilaterali degli Stati Uniti contro Paesi contro Paesi come Venezuela, Cuba e Nicaragua hanno avvicinato questi Paesi e innescato una maggiore cooperazione con l'Iran", prosegue il ministro citato da "Irna". L'Iran e il Venezuela sono entrambi Paesi membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). L'ultimo presidente iraniano che si era recato a Cuba e in Venezuela era stato Hassan Rouhani nel settembre 2016, mentre Mahmoud Ahmadinejad era stato in Nicaragua nel 2007. Il Venezuela è la prima tappa del tour in America latina di Raisi, che a seguire si recherà anche a Cuba e in Nicaragua. (Vec)