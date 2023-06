Berlusconi: Anm, indiscusso protagonista di lungo periodo vita politica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- L’Associazione nazionale magistrati (Anm) "si unisce ai sentimenti di cordoglio per la scomparsa del presidente e senatore Silvio Berlusconi, indiscusso protagonista, per un lungo ed importante periodo, della vita politica del Paese". E' quanto di legge in una nota dell'Anm. (Com)