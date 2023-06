Migranti: Scholz, solidarietà necessaria nell'Ue per gestione flussi dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “solidarietà” è “necessaria” nell'Ue per la gestione dei flussi di profughi. Qualora l'aiuto reciproco tra gli Stati membri mancasse nell'affrontare la questione migratoria, le “libertà di Schengen” sarebbero a rischio di essere limitate. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo all'Eliseo con i presidenti di Francia e Polonia, Emmanuel Macron e Andrzej Duda. I tre si sono incontrati a Parigi per un vertice del Triangolo di Weimar, formato che riunisce i rispettivi Paesi dal 1991. Il capo del governo federale ha aggiunto di aver accolto con favore l'accordo per la riforma del Sistema europeo comune di asilo, raggiunto dal Consiglio Giustizia e Affari interni dell'Ue. (Geb)