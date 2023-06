Imprese: Enel, De Angelis Cfo, Armani alla guida di Enel Grids

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel comunica in una nota che "oggi l’amministratore delegato Flavio Cattaneo ha nominato il dottor Stefano De Angelis responsabile della Funzione amministrazione, finanza e controllo e Chief financial officer di Enel Spa, in sostituzione del dottor Alberto De Paoli che ha assunto l’incarico di Head of North America e Head of Latin America. Entrano nel Gruppo l'avvocato Francesco Puntillo quale Head of Legal and Corporate Affairs e l’ingniere Gianni Vittorio Armani quale Head of Enel Grids".(Com)