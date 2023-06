Ucraina: Macron, situazione ci porta a continuare lo "stretto coordinamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina ci porta a proseguire lo "stretto coordinamento" tra alleati. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza stampa tenuta all'Eliseo al fianco dell'omologo polacco Andrezj Duda e del cancelliere tedesco Olaf Scholz. "La guerra di aggressione condotta dalla Russia è già un fallimento strategico e geopolitico per l'aggressore", ha detto Macron, secondo il quale "l'Ucraina non sarà conquistata". "C'è una controffensiva, la vogliamo più vittoriosa possibile", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)