Ucraina: Macron, controffensiva di Kiev è cominciata da diversi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controffensiva ucraina contro le forze russe è cominciata da alcuni giorni e durerà "diverse settimane", forse mesi. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una conferenza stampa tenuta all'Eliseo al fianco dell'omologo polacco Andrezj Duda e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Faremo in modo che la Russia non ne esca vincitrice, ma anche che non possa reiterare questa guerra", ha detto il capo dell'Eliseo.(Frp)