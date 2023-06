Imprese: alla Camera di commercio di Roma evento su competitività e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Essere sostenibili conviene anche dal punto di vista economico. Questo pomeriggio, nel tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma, sede della Camera di commercio, si è tenuto un incontro con il professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata, scrittore e presidente del comitato scientifico di "Next, nuova economia per tutti", Leonardo Becchetti, per una riflessione sulla necessità di coniugare competitività, innovazione tecnologica e responsabilità, per intraprendere un percorso virtuoso verso lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. (segue) (Rer)