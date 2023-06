Imprese: alla Camera di commercio di Roma evento su competitività e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Una riflessione che parte dalla consapevolezza che "l'economia non è fatta solo di fatturato, di produttività, di ricavi e di utili, ma di molto altro", come ha affermato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. "Oggi fare l'imprenditore - ha sottolineato - certamente significa creare e produrre ricchezza per la propria azienda, ma essendo sempre più rispettoso dell'ambiente e mettendo al centro della propria operatività la persona. Mai dimenticare che anche una struttura complessa e tecnica come una impresa opera per poter aumentare il benessere della persona. Il professor Becchetti ci ha dato una serie di spunti e di interessi molto utili soprattutto per queste fasi complicate a cui ci troviamo di fronte, come il cambiamento climatico, la geopolitica, che porta le tensioni di guerra anche vicino a casa nostra, e la tecnologia, che ci sta aprendo molto inquietanti interrogativi", ha concluso Tagliavanti. (segue) (Rer)