Ucraina: Tajani, Italia favorevole all’adesione di Kiev alla Nato

- L’Italia ritiene che si debba continuare sul percorso avviato già da qualche anno per far aderire l’Ucraina alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Un passo in avanti importante potrebbe essere quello di stabilire un organismo interno alla Nato che coordini e rafforzi le interlocuzioni con Kiev, ad esempio nel campo della condivisione di informazioni”, ha detto. Parlando della controffensiva ucraina, il capo della diplomazia italiana ha ribadito che “il nostro obiettivo è la pace: se questo spingerà i russi a ritirarsi dal Paese, sarà un passo avanti verso la libertà”. (Was)