© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino si conferma una certezza nel trovare lavoro dopo gli studi con il 90,7 per cento dei laureati magistrali occupati. Ma anche l'Università di Torino cresce con il 77,9 per cento dei laureati di secondo livello che trovano lavoro a un anno dalla laurea. Sono questi i dati emersi dal rapporto Almalaurea 2023 per le Università Torinesi. (Rpi)