Carceri: Delmastro, nuovi protocolli e buone prassi europee per garantire sicurezza

- "Il governo sta mettendo a punto nuovi protocolli operativi per gli istituti penitenziari perché uomini e donne della Polizia Penitenziaria sappiano con certezza come intervenire in situazioni di criticità. Dopodomani sarò in Francia per studiare il modello Eris, un gruppo di pronto intervento operativo che si avvale di negoziatori e di uomini formati per il ripristino dell’ordine e della sicurezza in caso di sommosse e rivolte. Insomma, siamo al lavoro per raccogliere le miglior pratiche europee. Il governo ha già disposto 1.000 assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria extra per rafforzare le piante organiche. Attualmente stiamo formando più di 4.000 agenti. Abbiamo disposto 8.500 scudi antisommossa, 8.500 caschi antisommossa, 20 mila guanti operativi anti-taglio, tute nuove, 54 mila nuove divise estive e 54 mila nuove divise invernali, e tante altre dotazioni. Inoltre, entro dicembre ogni istituto penitenziario avrà un direttore titolare ed entro marzo del prossimo anno avrà un comandante. Il nostro obiettivo è ripristinare ordine e sicurezza contro chi, anche dentro le carceri, ritiene di poter stabilire gerarchie criminali contro quelle della legalità". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Lecce.(Rin)