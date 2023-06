Lazio: Sabatini (Fd'I), auguri di buon lavoro al nuovo commissario Arsial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro al neo commissario dell'Arsial Massimiliano Raffa, manager esperto e qualificato, dotato di indiscusse capacità e competenza, profondo conoscitore delle dinamiche del territorio regionale nel campo dello sviluppo e dell'innovazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio, e membro della commissione Agricoltura, Daniele Sabatini. "Sono certo che in accordo con l'assessore alle Politiche agricole e forestali della Regione Lazio Giancarlo Righini e con la presidente della commissione Agricoltura Valentina Paterna saprà svolgere nel migliore dei modi l'importante incarico, mettendo a frutto tutta la professionalità di cui abbiamo bisogno per un forte sviluppo del sistema agroalimentare", conclude Sabatini. (Com)