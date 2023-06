© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora allo Sport Martina Riva interviene alla presentazione della indagine quali-quantitativa su abusi e violenza nello sport "Athlete culture & Climate Survey: General Report Italia".Sede di Banco BPM, Sala Colonne via San Paolo 12 (ore 11:30)Dibattito e l'assegnazione del Premio Milano Donna, il riconoscimento che dal 2020 l'Amministrazione milanese attribuisce a un particolare talento femminile: la capacità di fornire aiuto e solidarietà. Sei i progetti di altrettante associazioni che verranno premiati dalla Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità Elena Lattuada, dalla Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, dall'assessora ai servizi civici Gaia Romani, dalla Presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi, dalla Presidente Commissione consiliare Pari Opportunità e Diritti Diana De Marchi e dal Vice Presidente della Commissione consiliare Educazione Alessandro Giungi.villa Scheibler, via Felice Orsini 21 (ore 14)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla cerimonia di intitolazione del giardino a Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004). Maestro dell'architettura italiana, fu fondatore, insieme ai colleghi Banfi, Peressuti e Rogers, dello Studio BBPR, e parallelamente continuò a collaborare con lo studio del padre Alberico, con il quale progettò la casa Feltrinelli (1935).accesso da via Balduccio da Pisa, fronte civico 5 (ore 17:30)REGIONEL'assessore a Turismo, moda, marketing territoriale e grandi eventi Barbara Mazzali, interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 della “Valle dei Segni Wine Trail” in programma il 27, 28 e 29 ottobre. È presente anche Lara Magoni, sottosegretario con delega a Sport e giovani di Regione Lombardia.Palazzo Lombardia, Sala stampa, N1, 11esimo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 11)L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Teaching Hospital Oftalmico”. All'appuntamento intervengono anche il prorettore dell'Università degli Studi, professor Gian Vincenzo Zuccotti. I professori dell'Università degli Studi Paolo Nucci, Luca Rossetti, Giovanni Staurenghi e Francesco Viola; l'ingegnere Paolo Locatelli del Politecnico di Milano; il direttore generale di ATS Milano Città Metropolitana, Walter Bergamaschi, e il direttore generale di ASST Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti.Palazzo Lombardia, Sala Stampa - 11° piano - ingresso N1) piazza Città di Lombardia, Milano (ore 13:30)Il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone interviene, su delega del presidente Attilio Fontana, alla conferenza stampa di presentazione del MiMo, Milano Monza Open Air Motor Show, in programma dal 16 al 18 giugno 2023 all'Autodromo Nazionale di Monza. Alla conferenza partecipano Lara Magoni, sottosegretario con delega a Sport e giovani di Regione Lombardia, Andrea Levy, presidente MiMo, Paul Mitchell, CEO Indy Autonomous Challenge, Paolo Martini, head of e-mobility di Plenitude e Amministratore Delegato di Be Charge, Giuseppe Redaelli, presidente SIAS, Geronimo La Russa, presidente ACI Milano, Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, Carlo Abbà, assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive, Marketing territoriale, Transizione Digitale del comune di Monza.Palazzo Lombardia, Belvedere del 39° piano, piazza Città di Lombardia, 1 -Milano), (ore 14)L'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa in videocollegamento a Bergamo al convegno "Le sfide della mobilità leggera" che si tiene al Centro nazionale per la Mobilità sostenibile.Kilometro Rosso, via Stezzano, 87 Bergamo (ore 16)VARIEMastercard innovation forum conferenza stampa virtuale, a cui interviene Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.on line (ore 10:30) (Rem)