Strage Bologna: Bonaccini, regione E-R e comune Città parte civile in processo, un dovere morale

18 ottobre 2021

- Il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha "ribadito oggi in tribunale a Bologna al processo a carico di Luigi Ciavardini e Vincenzo Vinciguerra, imputati per falsa testimonianza o reticenza nel procedimento che ha portato in primo grado alla condanna all’ergastolo di Gilberto Cavallini per la strage del 2 agosto 1980" che, scrive su Twitter, occorre smettere di "dire il falso continuando ad ostacolare la verità". "Ero in Aula col sindaco Lepore: regione Emilia-Romagna e comune di Bologna si sono costituiti parte civile anche in questo processo. Il nostro impegno - spiega il presidente del Partito democratico - è dovere morale, per arrivare alla piena verità su quanto successo, ferita drammatica inferta al Paese e alle istituzioni democratiche. Da oltre 40 anni siamo al fianco dell’Associazione dei familiari delle vittime. Insieme abbiamo lavorato per la digitalizzazione degli atti processuali, per fare memoria e far emergere nuovi elementi d’indagine, e insieme continueremo a lavorare per arrivare alla piena verità", conclude Bonaccini. (Rin)