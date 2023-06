Berlusconi: Galliani e Ac Monza, affranti per scomparsa, vuoto non potrà mai essere colmato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adriano Galliani e tutto Ac Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”. L'Ac Monza saluta così il suo presidente con una nota su Facebook; il leader di Forza Italia aveva rilevato la squadra nel 2018, portandolo fino in serie A. (Com)