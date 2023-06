Imprese: Iren, si è dimesso l’Ad e Dg Gianni Vittorio Armani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianni Vittorio Armani ha presentato oggi le proprie dimissioni da Consigliere, Amministratore delegato e Direttore generale di Iren Spa con efficacia immediata. Contestualmente, Armani ha, quindi, rinunciato a ogni delega e potere conferitigli. È quanto si legge in una nota di Iren. In modo da assicurare stabilità e continuità alla gestione aziendale – prosegue la nota – viene data applicazione al vigente contingency plan, che contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle deleghe tra gli altri amministratori esecutivi (Presidente e Vicepresidente) nell’intervallo di tempo necessario all’individuazione, nel rispetto delle prerogative riservate al Comitato del sindacato del Patto parasociale vigente tra soci pubblici, di un nuovo Amministratore delegato. Iren Spa – conclude la nota – ringrazia Armani per l’impegno e il contributo offerto al Gruppo in questi due anni. (Com)