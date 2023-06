Rifiuti: è polemica a Roma, Gualtieri "nessuna emergenza", Cgil e opposizioni protestano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Ieri il sindaco Roberto Gualtieri si è scusato spiegando: "In alcuni quartieri di Roma c'è stato un aggravamento" delle condizioni di pulizia e "me ne scuso. C'erano irregolarità, che Ama ha scoperto, nel modo di esternalizzare la manutenzione dei mezzi. Alcuni dirigenti sono stati licenziati per questo, ma nel corso del cambiamento si è verificato che in alcuni quartieri, in questi giorni, i mezzi non c'erano", aveva detto Gualtieri. E oggi il sindaco è tornato sulla questione per precisare: "La situazione si normalizzerà in poche ore o giorni, l'obiettivo è una città molto più pulita di quella attuale. L'obiettivo ottimale sarà raggiunto sicuramente entro fine del mandato ma pensiamo che già nel Giubileo si vedrà un cambiamento profondo. Non siamo di fronte a nessuna emergenza. Ho solo detto che mi dispiaceva che in alcune zone c'erano stati dei problemi per alcuni giorni. Ho visto che alcuni giornali stamattina hanno ingigantito. Penso sia sempre corretto dire quando delle cose non vanno al meglio, ma vorrei tranquillizzare che non siamo di fronte a nessuna emergenza rifiuti. Siamo solo in un processo di miglioramento e trasformazione del sistema di raccolta che quando affronta dei nodi, può determinare dei contraccolpi". (segue) (Rer)