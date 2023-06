Rifiuti: è polemica a Roma, Gualtieri "nessuna emergenza", Cgil e opposizioni protestano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia l'attacco delle opposizioni non si è fatto attendere. "La giunta Gualtieri è in confusione totale. Prima il sindaco chiede scusa per i cumuli di rifiuti in strada, poi rettifica sostenendo che non c'è nessuna emergenza e i problemi sono solo in alcune zone", hanno detto i consiglieri capitolini del M5s. "Gualtieri ha promesso Roma pulita come un borgo del Trentino. Frasi del genere restituiscono la superficialità della sua gestione del decoro della città. Roma non è un giochetto. Meno chiacchiere e più fatti, sindaco", ha affermato il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Questa situazione era facilmente prevedibile. Le scuse sono insufficienti, ci sembrano lacrime di coccodrillo quelle di Gualtieri, dovute alla condizione imbarazzante in cui sono ridotte le strade in alcune zone della nostra città, con cassonetti stracolmi di rifiuti e immondizia sui marciapiedi, ma che non tengono conto della gestione confusa avvenuta fino a oggi", ha spiegato la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Maria Cristina Masi. (Rer)