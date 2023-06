Arabia Saudita-Siria: incontro ministri Esteri a Riad, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha incontrato l’omologo saudita, Faisal bin Farhan, a Riad per discutere del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. È quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, spiegando che il capo della diplomazia di Damasco si è recato in visita nel Paese del Golfo per prendere parte alla seconda riunione ministeriale degli Stati arabi e delle isole del Pacifico, iniziata ieri. Durante l’incontro bilaterale, Miqdad ha evidenziato la forza delle relazioni “necessarie a rafforzare il ruolo dell’arena araba e affrontare sfide comuni”. Da parte sua, il ministro saudita ha sottolineato l’importanza del rientro della Siria nella Lega araba e la sua partecipazione alla riunione ministeriale, durante la quale Miqdad ha sottolineato la necessità di rafforzare “la cooperazione e il coordinamento tra Paesi e blocchi regionali per affrontare le sfide che colpiscono tutti i Paesi senza discriminazioni, e che richiedono un approccio globale e una risposta coordinata alle superare i loro effetti negativi e affrontarne le cause", indicando che "la solidarietà e la cooperazione internazionale sono di particolare importanza". (segue) (Lib)