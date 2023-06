Arabia Saudita-Siria: incontro ministri Esteri a Riad, focus su rafforzamento cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri siriano ha ribadito l'appello della Siria ai paesi donatori affinché mantengano le loro promesse "per ottimizzare le capacità dei paesi in via di sviluppo più fragili, in particolare i paesi insulari della regione del Pacifico, per far fronte agli effetti negativi del cambiamento climatico, per aderire agli obiettivi ufficiali di sviluppo umanitario, e fornire assistenza". "I nostri paesi geograficamente distanti potrebbero trovarsi vicini di fronte a sfide comuni che richiedono il rafforzamento della nostra cooperazione congiunta per superarle", ha affermato Miqdad, aggiungendo che "la Siria e altri paesi arabi hanno contribuito attivamente agli sforzi di decolonizzazione e al sostegno del diritto dei popoli all'autodeterminazione". Questa mattina, il ministro siriano ha inoltre visitato la sede dell’ambasciata di Damasco a Riad informandosi dello stato dei preparativi per la sua riapertura. In particolare, Miqdad ha esortato ad accelerare i tempi per la ripresa della fornitura dei servizi consolari per i cittadini siriani che vivono in Arabia Saudita. (Lib)