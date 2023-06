Germania: governo, Strategia di sicurezza nazionale verrà presentata il 14 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale approverà la Strategia di sicurezza nazionale, la prima nella storia della Germania, nella giornata del 14 giugno. Il documento verrà poi presentato dal cancelliere Olaf Scholz, affiancato da diversi ministri, nel corso di una conferenza stampa a Berlino. È quanto comunicato dal viceportavoce dell'esecutivo tedesco, Wolfgang Buechner, e dal ministero degli Esteri di Berlino. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Scholz illustrerà la Strategia di sicurezza nazionale con i ministri Annalena Baerbock (Esteri), Boris Pistorius (Difesa), Nancy Faeser (Interno) e Christian Lindner (Finanze). Nella giornata successiva del 15 giugno, il documento verrà presentato al Bundestag. Nell'accordo su cui hanno costituito il governo, Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) si erano impegnati a rendere pubblica la Strategia di sicurezza nazionale entro un anno dall'entrata in carica dell'esecutivo (8 dicembre 2021). Tuttavia, questa scadenza è stata ripetutamente rinviata, soprattutto a causa delle divergenze sui contenuti del documento emerse tra la Cancelleria e il ministero degli Esteri, nonché tra Spd, Verdi e Fdp. In particolare, lo scontro si è consumato tra l'ufficio del socialdemocratico Scholz e il dicastero al cui vertice vi è Baerbock, esponente degli ecologisti. Le polemiche hanno portato a cancellare il cardine della Strategia, ossia il Consiglio di sicurezza nazionale. (segue) (Geb)