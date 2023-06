Germania: governo, Strategia di sicurezza nazionale verrà presentata il 14 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore fonte di divisione si è aperto sull'inserimento nella Strategia di sicurezza nazionale degli “hackback”, ossia controffensive cibernetiche contro gli autori di attacchi informatici. In questo caso, la Fdp aveva espresso scetticismo, temendo “danni collaterali” e una “corsa agli armamenti digitali”. Ora, gli ultimi disaccordi sono stati chiariti. Una volta che la Strategia di sicurezza nazionale sarà stata approvata dal governo federale, verrà completata quella sulla Cina, la prima nella storia della Germania. Tuttavia, è ormai chiaro che questo documento non sarà pronto prima della pausa estiva dei lavori del Bundestag, mentre il 20 giugno si terranno a Berlino le consultazioni governative tra Germania e Cina. Secondo alcune indiscrezioni, il governo di Scholz è stato attraversato da divisioni anche sulla strategia per i rapporti con Pechino. La Cancelleria sarebbe riuscita a imporre un ammorbidimento di forme e contenuti sulla linea più dura sostenuta da Baerbock e dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, esponente dei Verdi. A ogni modo, rimane saldo il perno della nuova politica di Berlino nei confronti di Pechino, ossia una sua riformulazione volta a evitare dipendenze unilaterali come quelle della Germania dalla Russia, drammaticamente emerse a seguito della guerra in Ucraina. Inoltre, l'esecutivo tedesco ha fatto propria la triade con cui la Commissione europea descrive la Cina, ossia “partner, concorrente e rivale sistemico”. In tale contesto, si inserisce l'intenzione della Germania di porre maggiore attenzione su valori come i diritti umani nei rapporti con la Cina, soprattutto in quelli economici e commerciali. Sul piano della politica estera, il governo di Scholz intende rafforzare le relazioni con i partner dell'Indo-Pacifico per il contenimento delle ambizioni della Cina in questo quadrante. (Geb)