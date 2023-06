Panama: l'attuale vice si candida alle presidenziali del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà José Gabriel Carrizo, attuale vice presidente, a rappresentare il Partito rivoluzionario democratico (Prd) alle prossime presidenziali di Panama. Carrizo, avvocato di 39 anni, ha promesso di portare avanti il lavoro fatto dal presidente uscente, Laurentino Cortizo, di cui è stato anche direttore della campagna elettorale. Alle primarie celebrate domenica, seguite dal 60 per cento degli aventi diritto, Carrizo ha ottenuto il 53,8 per cento dei consensi. Alle elezioni, in agenda a maggio del 2024, Carrizo si dovrà misurare tra gli altri anche con Ricardo Martinelli, già presidente del Paese centroamericano tra il 2009 e il 2014, tornato alla carica dopo una lunga e tormentata vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche i suoi figli. (Mec)