Lazio: assessore Bilancio, buon lavoro a nuovo commissario Arsial Massimiliano Raffa

- "Buon lavoro al neo commissario dell'Arsial, Massimiliano Raffa, un professionista di alto livello che, nei suoi precedenti incarichi, ha sempre dimostrato grandi capacità manageriali". Lo dichiara in una nota l'assessore al Bilancio e politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Del resto il sistema agroalimentare della nostra regione rappresenta un eccellenza, anche dal punto di vista economico, che va potenziato e valorizzato al meglio con politiche mirate e innovative - aggiunge Righini -. Un sentito ringraziamento al commissario uscente Andrea Napoletano per l'ottimo lavoro svolto e per l'apprezzabile spirito di servizio dimostrato fino ad oggi", conclude l'assessore.(Com)